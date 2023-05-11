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США вперше дозволили передачу Україні російських активів

11 травня 2023, 09:58
США вперше дозволили передачу Україні російських активів
Фото: gettyimages.com
Мова йде про конфісковані кошти російського олігарха Костянтина Малофєєва, вони підуть на відбудову України.

В уряді США заявили, що це перше, але не останнє таке рішення.

Про це повідомляє Reuters.

Генеральний прокурор США Меррик Ґарленд вперше  санкціонував передачу конфіскованих російських активів Україні для відбудови.

Кошти російського олігарха Костянтина Малофєєва конфіскував суд США через звинувачення в ухиленні від санкцій тепер можна передати Україні згідно з бюджетною поправкою, ухваленою у грудні минулого року.

"Хоча це перше передання Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відбудову України, воно не буде останнім", - сказав генпрокурор Ґарленд.

Минулого року міністерство юстиції США звинуватило російського олігарха Костянтина Малофєєва в порушенні санкцій, накладених на рф після її вторгнення в Україну.  Малофєєв фінансував російських сепаратистів в Криму.

Генпрокурор тоді оголосив про "арешт мільйонів доларів на рахунку в американській фінансовій установі, що пов'язано з порушенням санкцій Малофєєвим".

 

СШАМалофєєв

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