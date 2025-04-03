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США вперше не братимуть участі в"Рамштайні"

03 квітня 2025, 08:33
США вперше не братимуть участі в
За даними ЗМІ, Гегсет не приєднається до засідання "Рамштайну" ні особисто, ні за допомогою відеозв'язку
Глава Пентагону США Піт Гегсет не буде на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 11 квітня.
 
Про це інформує Defense News із посиланням на співрозмовників у Європі й американське джерело.
 
За даними ЗМІ, Гегсет не приєднається до засідання "Рамштайну" ні особисто, ні за допомогою відеозв'язку.
 
Також медіа інформує, що Пентагон навряд чи скерує на зустріч високопосадовців чи інших представників, які зазвичай супроводжують міністра.
 
Американський посадовець розповів журналістам, що США оцінюють, як саме їхні представники братимуть участь у різних форматах на підтримку України, зокрема пов'язаних із військовою допомогою.
 
Нагадємо, що 27-ме засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" очолюватимуть Німеччина й Великобританія.
 
СШАРамштайнвійна в Україніросія окупанти

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