США вперше передадуть Україні активи російських олігархів

Ці кошти спрямуюють Україні в рамках допомоги про яку оголосив Блінкен на понад 1 мільярд доларів.

Сполучені Штати найближчим часом вперше передадуть Україні активи, конфісковані у російських олігархів.

Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, передає "Інтерфакс-Україна", "Укрінформ".

"Крім потреб безпеки України, ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер будуть використані для підтримки українських ветеранів", - заявив Держсекретар США.

За його словами, за розв'язану росією війну мають заплатити ті, хто підтримував президента рф путіна.

Йдеться про 5,4 млн доларів, які плануюють направити на підтримку та реабілітацію ветеранів.

Ці кошти спрямуюють Україні в рамках допомоги про яку оголосив Блінкен на понад 1 мільярд доларів.

Ця допомога включає 175 мільйонів дол., на компоненти систем ППО, ракети для HIMARS, боєприпаси, амуніцію та системи зв'язку.

100 мільйонів дол. підуть на забезпечення довгострокових військових потреб.

90,5 мільйона дол. - на гуманітарну допомогу з розмінування.

300 мільйонів дол. - на підтримку зусиль правоохоронних органів з відновлення та підтримання правопорядку на звільнених територіях, у тому числі в містах і селищах, що зазнають безперервних обстрілів з боку росії.

206 мільйонів дол. будуть спрямовані на гуманітарну допомогу, включаючи продовольство, воду та притулок для вимушених переселенців в Україні, а також біженців за кодоном.

203 мільйони дол. – на підтримку прозорості та підзвітності інституцій, посилення ключових реформ, пов'язаних з боротьбою з корупцією, верховенством права та правосуддям, а також на розслідування воєнних злочинів, скоєних росією.