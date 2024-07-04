США вперше розмістять винищувачі F-35 у Японії

Модернізація тактичної авіації США буде проводитися протягом наступних кількох років у тісній координації з урядом Японії.

Міністерство оборони США оголосило, що вперше розмістить 48 винищувачів-невидимок F-35A на авіабазу Місава в північно-східній префектурі Японії Аоморі.

Про це повідомляє Kyodo.

Видання зазначає, що F-35A здатні уникати радіолокаційного виявлення та замінять 36 літаків F-16.

F-16 будуть передислоковані на американську авіабазу Кадена в південній префектурі Японії Окінава на заміну виведеним із експлуатації винищувачам попередньої серії F-15.

Пентагон заявив, що на тлі викликів безпеці, створених Китаєм, Північною Кореєю та росією, модернізація тактичної авіації США буде проводитися протягом наступних кількох років у тісній координації з урядом Японії. Цей крок є частиною зусиль щодо подальшого зміцнення американо-японського альянсу та зміцнення стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, повідомили у відомстві.