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США вперше розмістять винищувачі F-35 у Японії

04 липня 2024, 21:33
США вперше розмістять винищувачі F-35 у Японії
Модернізація тактичної авіації США буде проводитися протягом наступних кількох років у тісній координації з урядом Японії.

Міністерство оборони США оголосило, що вперше розмістить 48 винищувачів-невидимок F-35A на авіабазу Місава в північно-східній префектурі Японії Аоморі.

Про це повідомляє Kyodo.

Видання зазначає, що F-35A здатні уникати радіолокаційного виявлення та замінять 36 літаків F-16.
 
F-16 будуть передислоковані на американську авіабазу Кадена в південній префектурі Японії Окінава на заміну виведеним із експлуатації винищувачам попередньої серії F-15.
 
Пентагон заявив, що на тлі викликів безпеці, створених Китаєм, Північною Кореєю та росією, модернізація тактичної авіації США буде проводитися протягом наступних кількох років у тісній координації з урядом Японії. Цей крок є частиною зусиль щодо подальшого зміцнення американо-японського альянсу та зміцнення стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, повідомили у відомстві.
СШАЯпоніявійна в Україніросія окупанти

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