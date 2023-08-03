США вперше схвалили систему ЗРК Ізраїля для продажу Фінляндії

Адміністрація Байдена схвалила договір купівлі-продажу Фінляндії передової системи протиракетної оборони Праща Давида, яку розробилил в Ізраїлі компанією Rafael спільно з американськими фахівцями.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Сума першого контракту на ЗРК Праща Давида оцінюється приблизно в €316 млн.

"Угоду на постачання мають пидпісати представники міністерств оборони Ізраїлю, Фінляндії і компанії Rafael", - пише видання.

Уряд Фінляндії оголосив про бажання придбати систему Праща Давида ще в квітні, відразу після вступу до НАТО, але купівля вимагала схвалення від США, з якими Ізраїль спільно розробив Пращу Давида.

З боку США в розробці і виробництві системи Праща Давида бере участь компанія Raytheon.

Ракети-перехоплювачі розроблялися спільними зусиллями ізраїльських та американських фахівців, а пускова установка та радіолокаційні системи, що входять до складу комплексу - ізраїльські розробки.

Модифікація Пращі Давида для Фінляндії ще будуть допрацьовувати фінські спеціалісти і вона буде інтегрована в систему управління військами Фінляндії.

Система Праща Давида призначена для перехоплення ракет від малої до середньої дальності. В травні ізраїльські військові вперше застосували цю систему у бойових умовах, успішно перехопивши за її допомогою ракети, випущені по Ізраїлю з території сектору Газа.