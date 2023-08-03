Матеріали:
Теми:

США вперше схвалили систему ЗРК Ізраїля для продажу Фінляндії

03 серпня 2023, 17:04
США вперше схвалили систему ЗРК Ізраїля для продажу Фінляндії
Wikipedia
Адміністрація Байдена схвалила договір купівлі-продажу Фінляндії передової системи протиракетної оборони Праща Давида, яку розробилил в Ізраїлі компанією Rafael спільно з американськими фахівцями.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Сума першого контракту на ЗРК Праща Давида оцінюється приблизно в €316 млн.

"Угоду на постачання мають пидпісати представники міністерств оборони Ізраїлю, Фінляндії і компанії Rafael", - пише видання.

Уряд Фінляндії оголосив про бажання придбати систему Праща Давида ще в квітні, відразу після вступу до НАТО, але купівля вимагала схвалення від США, з якими Ізраїль спільно розробив Пращу Давида.

З боку США в розробці і виробництві системи Праща Давида бере участь компанія Raytheon. 

Ракети-перехоплювачі розроблялися спільними зусиллями ізраїльських та американських фахівців, а пускова установка та радіолокаційні системи, що входять до складу комплексу - ізраїльські розробки.

Модифікація Пращі Давида для Фінляндії ще будуть допрацьовувати фінські спеціалісти і вона буде інтегрована в систему управління військами Фінляндії.

Система Праща Давида призначена для перехоплення ракет від малої до середньої дальності. В травні ізраїльські військові вперше застосували цю систему у бойових умовах, успішно перехопивши за її допомогою ракети, випущені по Ізраїлю з території сектору Газа.

СШАІзраїльФінляндіяПраща Давида

Останні матеріали

путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Політика
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 09:31
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Політика
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 16:37
Святі, громи та блискавки. Інтенсивна повітряна війна України та росії, частина 1 – Том Купер
Технології
Святі, громи та блискавки. Інтенсивна повітряна війна України та росії, частина 1 – Том Купер
02 серпня 2023, 12:50
Треба переорієнтувати увагу. США потрібен власний стратегічний переломний момент в Європі – Ендрю Міхта
Політика
Треба переорієнтувати увагу. США потрібен власний стратегічний переломний момент в Європі – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 09:08
Як ЗСУ готуються вбивати
Політика
Як ЗСУ готуються вбивати "цих виродків". Рішення щодо великого прориву України на південь ще не прийнято – The Economist
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 15:26
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Політика
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 13:05
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється