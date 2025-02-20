США вперше відмовляються підтримати резолюцію ООН щодо України

Проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН, з яким ознайомилося Reuters, засуджує російську агресію та підтверджує відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

США вперше з початку війни відмовляються бути співавтором проєкту резолюції ООН, присвяченого третім роковинам вторгнення росії в Україну. Вона підтримує територіальну цілісність країни та засуджує російську агресію.

Про це повідомляє Reuters.

"Схоже, цей крок відображає розбіжності між українським президентом Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом, які намагаються швидко припинити війну в Україні й чия команда вела переговори з росією без участі Києва", - зазначає агенство.

Проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН, з яким ознайомилося Reuters, засуджує російську агресію та підтверджує відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Його підтримали понад 50 країн.

"У попередні роки Сполучені Штати послідовно виступали співавторами таких резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні", - заявило джерело Reuters.

За словами співрозмовника агенства, не було зрозуміло, коли спливає термін підтримки проєкту резолюції, і Вашингтон все ще може змінити свою думку.

Зазначається, що голосування в ООН, яке вважається важливим сигналом глобальної підтримки України в умовах, коли адміністрація Дональда Трампа, схоже, переходить на бік росії у війні, все ще може відбутися без підтримки США, але має менше шансів отримати широку підтримку в Генеральній Асамблеї.

"Наразі ситуація така, що вони (США - ред.) не підпишуть його", - сказало дипломатичне джерело Reuters.

Воно додало, що наразі тривають спроби заручитися підтримкою інших країн, у тому числі країн Глобального Півдня.