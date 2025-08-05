США вперше випробували новітню ракетну систему GMARS
05 серпня 2025, 19:09
Скриншот з відео
Випробування GMARS провели на полігоні Вайт-Сендс у США.
Оборонні концерни Lockheed Martin і Rheinmetall провели перше бойове випробування ракетної системи Global Mobile Artillery Rocket System (GMARS).
Про це йдеться в заяві Lockheed Martin.
Зазначається, що випробування GMARS провели на полігоні Вайт-Сендс у США. У Lockheed Martin нагадали, що пускова установка може бути озброєна посиленим комплектом із двох ракет ATACMS, 4 ракет PrSM, 12 ракет GMLRS Standard Range або 12 ракет GMLRS Extended Range.
Під час випробувань пускова установка запускала високоточні ракети GMLRS, які вже використовуються армією США і союзниками по НАТО. У Lockheed Martin підкреслили, що випробування пройшло успішно.
Ця система заснована на колісному шасі Rheinmetall HX, яке відповідає стандартам логістики НАТО. Вона доповнить уже наявні системи M270A2 і HIMARS.