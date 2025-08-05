США вперше випробували новітню ракетну систему GMARS

Випробування GMARS провели на полігоні Вайт-Сендс у США.

Оборонні концерни Lockheed Martin і Rheinmetall провели перше бойове випробування ракетної системи Global Mobile Artillery Rocket System (GMARS).

Про це йдеться в заяві Lockheed Martin.

Зазначається, що випробування GMARS провели на полігоні Вайт-Сендс у США. У Lockheed Martin нагадали, що пускова установка може бути озброєна посиленим комплектом із двох ракет ATACMS, 4 ракет PrSM, 12 ракет GMLRS Standard Range або 12 ракет GMLRS Extended Range.

Під час випробувань пускова установка запускала високоточні ракети GMLRS, які вже використовуються армією США і союзниками по НАТО. У Lockheed Martin підкреслили, що випробування пройшло успішно.

Ця система заснована на колісному шасі Rheinmetall HX, яке відповідає стандартам логістики НАТО. Вона доповнить уже наявні системи M270A2 і HIMARS.