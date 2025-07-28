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США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Британії – Bloomberg

28 липня 2025, 21:33
США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Британії – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Уряди США та Британії не коментують розміщення ядерного озброєння

США, ймовірно, вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії, даючи зрозуміти російському диктатору путіну, що вони як і раніше віддані європейській безпеці.

Про це повідомляє Bloomberg.

16 липня американський військовий літак з увімкненим транспондером, що робить його ідентифікацію та місцезнаходження загальнодоступними, вилетів з американського складу ядерної зброї на базі ВПС Кіртланд в Альбукерке, штат Нью-Мексико, до авіабази в британському місті Лейкенхіт.
 
За словами Вільяма Альберке, старшого наукового співробітника Pacific Forum, що базується в Європі, у польоті C-17 брала участь Перша ядерна авіаційна транспортна група ВПС США, яка транспортує ядерну зброю. Літак не пролітав над територією інших країн.
 
Зазначається, що уряди США та Великої Британії дотримуються давньої політики не коментувати стан або місцезнаходження своєї ядерної зброї. Бюджетні документи Міністерства оборони США показують, що протягом декількох років у Лейкенхіті проводилися роботи на суму в мільйони доларів, пов'язані з об'єктами «безпеки» – термін, який Пентагон використовує для опису безпеки ядерної зброї.
 
Найімовірніше, літаки доставили нові термоядерні бомби B61-12, що збільшило кількість тактичної ядерної зброї США в Європі вперше з часів Холодної війни.
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