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США вперше від жовтня зупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю – Axios

06 травня 2024, 10:53
США вперше від жовтня зупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю – Axios
Причини такого рішення наразі невідомі.

Сполучені Штати минулого тижня вперше з жовтня 2023 року, коли стався напад терористів Хамас, зупинили постачання боєприпасів армії Ізраїлю.

Про це порталу Axios повідомили два ізраїльські посадовці.

За словами співрозмовників, призупинення постачання зброї з боку США викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді. Причин цього рішення вони не знають, Білий дім відмовився від коментарів.

Про цей крок адміністрації Джо Байдена стало відомо на тлі все більших розбіжностей між США та Ізраїлем щодо подальших бойових дій у секторі Гази, зокрема ймовірного вторгнення в місто Рафах на півдні, де перебувають понад мільйон палестинців.

В останні дні прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наголошував на тому, що вторгнення в Рафах відбудеться незалежно від того, чи домовиться ізраїльська сторона з Хамас про звільнення заручників.

Тим часом Байден перебуває під усе більшим тиском з боку однопартійців із Демократичної партії та американців, які вважають, що Ізраїль порушує гуманітарне право в Газі та вбиває цивільне населення, зокрема й американською зброєю.

СШАІзраїльвійна в Україніросія окупанти

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