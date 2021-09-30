БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСполучені Штати невдовзі можуть перетнути "боргову стелю", внаслідок чого країна не зможе здійснювати соціальні виплати та сплачувати за боргами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США вперше загрожує дефолт: немає коштів на соцвиплати та борги
18 жовтня у Штатів закінчаться кошти на такі виплати. Чи не єдиний вихід з ситуації – аби Конґрес попередньо зняв обмеження залучення коштів
Фото: UNSPLASH
Про це повідомляють Washington Post, Reuters, CNBC, NY Times.
Очільниця Міністерства фінансів США (US Treasury) Джанет Йеллен 28 вересня спрямувала листа лідерам Конґресу. У ньому вона застерігає законодавців, що 18 жовтня США дійде до "боргової стелі", що може призвести до дефолту країни.
Боргова стеля – загальна сума коштів, яку США може "позичити" на виконання чинних державних зобов’язань, наприклад соціальних виплат, зарплат військовим, обслуговування держборгу тощо.
Такі кошти не передбачають нових статей витрат. Вони лише дозволяють урядові виконати зобов’язання, що вже існують.
За її словами, 18 жовтня у Штатів закінчаться кошти на такі виплати. Чи не єдиний вихід з ситуації – аби Конґрес попередньо зняв обмеження залучення коштів.
Міністерка пояснює, що навіть наближення до цієї дати може мати катастрофічні наслідки та спричинити фінансову кризу. Джером Павелл, голова Федерального резерву, також закликав Конґрес ухвалити зміни вчасно, аби уникнути дефолту.
У середу, 29 вересня, відповідний білль схвалили у Палаті Представників. Проте його успіх у Конґресі неоднозначний, адже Республіканці не підтримують зняття стелі. За даними WP, таким чином вони "протестують" проти спроб Демократів самостійно ухвалити інфраструктурний пакет у 3,5 трлн доларів.
Інша можливість для США – піти шляхом змін до бюджету. Він потребує просту більшість у Сенаті замість 60 голосів, що дозволяє Демократам проголосувати зміни без допомоги Республіканців.
США має значний бюджетний дефіцит з перевищенням витрат над доходами. Для його покриття країна залучає чималі обсяги позик – борг становить 28,43 трлн доларів, або 108% до ВВП.
Наразі "стеля" становить 28,4 трлн доларів.
Раніше агенція Moody’s Analytic оцінила вплив дефолту на економіку Штатів. Неспроможність фінансувати соцвидатки та борги коштуватимуть країні 6 мільйонів робочих місць та 15 трильйонів доларів доходів домогосподарств.
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