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США вперше зробили внесок у Фонд підтримки енергетики

28 листопада 2023, 16:11
США вперше зробили внесок у Фонд підтримки енергетики
Україна отримає від США $25 млн на відновлення енергетичного сектору після атак росії.

Про це Міністерство енергетики України написала на сайті.

"Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Секретаріат Енергетичного Співтовариства підписали Угоду про грантовий внесок США до Фонду підтримки енергетики України на загальну суму 25 мільйонів доларів США (23 мільйони євро). Це перший внесок Уряду США до Фонду, створеного за ініціативою міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон", - пише Міненерго. 

В відомстві додали, що агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і секретаріат Енергетичного Співтовариства підписали угоду про грантовий внесок США до Фонду підтримки енергетики України на $25 млн.

Це перший внесок США до цього фонду.

"Фонд підтримки енергетики України - ефективний механізм для здійснення закупівель обладнання, необхідного українським енергетичним компаніям для відновлення і ремонтів інфраструктури після ворожих атак", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Загальна сума зобов’язань щодо внесків від спонсорів до Фонду сягнула понад €329 млн, з них на рахунок Фонду - 192 млн від 15 спонсорів державного і приватного секторів з різних держав, а решта суми – анонсовані і формалізовані внески, які ще очікуються

Кошти використовують для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергетичних компаній.

Фонд підтримки енергетики України створили навесні минулого року, він дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям і приватним донорам надавати підтримку українському енергетичному сектору.

Місяць тому свій внесок зробила Німеччина, перерахувавши €54 млн у Фонд підтримки енергетики України.

 
СШАФонд енергетики

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