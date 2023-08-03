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ПОЛІТИКА

США впевнені, що обмеження ціни на російську нафту працює

03 серпня 2023, 12:12
США впевнені, що обмеження ціни на російську нафту працює
"Велика сімка", Європейський Союз та Австралія у грудні минулого року ввели обмеження у 60 доларів за барель на морські перевезення російської нафти.

Сполучені Штати, як і раніше, впевнені, що обмеження цін на російську нафту, встановлене "Великою сімкою", сприяє скороченню доходів Москви та стабілізації енергетичних ринків, незважаючи на недавнє зростання цін.

Про це виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США з економічної політики Ерік Ван Ностранд, повідомляє  Reuters.

У виступі, підготовленому для лондонської конференції, Ван Ностранд назвав цінову стелю успішною частиною режиму багатосторонніх санкцій, введених проти росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, і заявив, що Вашингтон та його партнери працюють над тим, щоб завадити будь-яким ухиленням.

"Наш підхід завдав удару по найважливішій дійній корові кремля. До війни нафтові доходи становили близько третини всього російського бюджету, але у 2023 році ця цифра впала до всього 25%", - сказав він.

"Велика сімка", Європейський Союз та Австралія у грудні минулого року ввели обмеження у 60 доларів за барель на морські перевезення російської нафти. Стеля забороняє західним компаніям надавати такі послуги, як транспортування, страхування та фінансування нафти, проданої понад ліміт.

Ван Ностранд сказав, що російські дані показали, що доходи федерального уряду від продажу нафти у першій половині 2023 року були майже на 50% нижчими, ніж роком раніше, а російська нафта торгується зі "значним дисконтом" по відношенню до нафти марки Brent.

За його словами, російські офіційні особи також скаржилися на вплив обмеження цін, і Кремль був змушений розглянути питання підвищення податків для експортерів нафти для збільшення доходів, що може погіршити довгострокові перспективи його нафтової галузі.

Світові ціни на нафту в останні тижні піднялися вище 80 доларів за барель після того, як Саудівська Аравія заявила, що скоротить видобуток у липні, на додаток до ширших скорочень, оголошених іншими країнами групи ОПЕК+, оголошеними у квітні.

Ван Ностранд сказав, що обмеження продовжує обмежувати російські доходи, водночас надаючи "покупцям, які не входять до коаліції, додаткові важелі для зниження цін".

За його словами, будь-які інвестиції російського уряду в так званий тіньовий флот, який використовується для транспортування нафти, або у власні страхові компанії для продажу понад граничну ціну виснажують кошти, доступні для підтримки війни в Україні.

За його словами, російська нафта, що торгується за межами мережі G7, як і раніше, продавалася зі значною знижкою в порівнянні з нафтою Brent, а пропускна спроможність обмежувала обсяги бізнесу, які росія могла вести за межами G7.

"Країни з низькими доходами виграли від цієї стабільності, оскільки вони продовжують імпортувати російську нафту зі знижкою, яку G7 більше не бере, або мають вигоду з нижчих світових цін на нафту", - сказав Ван Ностранд.

СШАобмеження ціннафта рф

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