США втрачають популярність у всьому світі – Politico

Водночас росія і Китай стають популярнішими у більшості регіонів, крім Європи.

Популярність Сполучених Штатів Америки як світової держави знижується в усьому світі, особливо в країнах із переважанням мусульманського населення.

Про це пише Politico, посилаючись на дані опублікованого Індексу сприйняття демократії 2024 року.

Як зазначає видання, міжнародна репутація Америки погіршувалася з початку 2023 року, особливо в мусульманських країнах у зв'язку з підтримкою Вашингтоном Ізраїлю у війні в Газі. А тепер до цієї тенденції приєднується і Європа.

"Уперше від початку правління адміністрації Байдена багато країн Західної Європи повернулися до суто негативного сприйняття США. Цей підйом і спад, від негативного ставлення до позитивного і назад до негативного, особливо помітний у Німеччині, Австрії, Ірландії, Бельгії та Швейцарії", - сказав Фредерік ДеВо, старший науковий співробітник компанії Latana, що склала індекс.