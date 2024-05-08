США втрачають популярність у всьому світі – Politico
Тим часом, позитивне сприйняття Китаю в Азії, Північній Африці, на Близькому Сході та в Латинській Америці продовжує зростати, внаслідок чого глобальне сприйняття Пекіна стало загалом позитивним, незважаючи на скептицизм, що зберігається в Європі.
Крім того, росія, яка в перший час після повномасштабного вторгнення в Україну сприймалася в усьому світі вкрай негативно, схоже, також перебуває на шляху до відновлення свого іміджу в більшості регіонів, за винятком Європи.
"Падіння популярності Америки в поєднанні з поліпшенням позицій росії та Китаю означає, що в більшості опитаних країн Близького Сходу, Північної Африки та Азії до останніх ставляться так само позитивно, як і до США. У той час як США загалом залишаються головною фігурою на світовій арені, серед населення колись активних західноєвропейських союзників починають з'являтися тріщини, а росія та Китай набирають популярність в інших регіонах", - зазначає Politico.
Дані було отримано під час щорічного онлайн-опитування в 53 країнах, проведеного дослідницькою компанією Latana і некомерційною організацією "Альянс демократій". Дані за 2024 рік було зібрано в період із 20 лютого до 15 квітня; вибірка становила 62 953 особи, у середньому по 1200 респондентів у кожній країні.