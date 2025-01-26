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ПОЛІТИКА

США втратять 8% ВВП через депортацію нелегальних мігрантів – Bloomberg

26 січня 2025, 19:24
США втратять 8% ВВП через депортацію нелегальних мігрантів – Bloomberg
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Під час виборчої кампанії та безпосередньо після вступу на посаду президента, Трамп заявив про намір депортувати всіх нелегальних мігрантів.

Економіка Сполучених Штатів може скоротитися на 8% валового внутрішнього продукту (ВВП). Це станеться в тому разі, якщо президенту США Дональду Трампу вдасться депортувати всіх нелегальних мігрантів зі США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час виборчої кампанії та безпосередньо після вступу на посаду президента, Трамп заявив про намір депортувати всіх нелегальних мігрантів. Згідно з оцінками, їхня кількість може налічувати 11 млн осіб.

Починаючи з п'ятниці, 24 січня, нова адміністрація Білого дому почала відправляти депортованих людей назад до Гватемали та Сальвадору на американських військових літаках.

Експерти, стратеги та економісти з Волл-стріт вважають, що якщо плани Трампа будуть реалізовані в повному обсязі, це може призвести до серйозних економічних потрясінь.

Йдеться про зростання інфляції, а сільське господарство і будівництво відчуватимуть дефіцит робочої сили. Аналіз Bloomberg Economics показав, що депортація всіх нелегальних іммігрантів із країни зменшить валовий внутрішній продукт Америки на 8%.

"Якщо ми говоримо про швидку депортацію 10 мільйонів осіб, я думаю, справедливо буде сказати, що хоча вплив на економіку не буде таким же масштабним, як в епоху пандемії, він може бути близьким", - заявив головний інвестиційний директор Siebert Марк Малек.

На тлі побоювань, пов'язаних із потенційними економічними наслідками, індекс S&P 500 оновив свій рекордний максимум. Аналітики пов'язують це з настроєм трейдерів, які вважають малоймовірним, що Дональду Трампу вдасться реалізувати план масштабної депортації всіх 10-11 мільйонів нелегальних мігрантів.

"Люди дуже швидко забувають, що часто розмов набагато більше, ніж реальних дій, особливо з проміжними виборами, які відбудуться через 20 місяців. Тому ми не хочемо надмірно екстраполювати те, що може бути короткостроковим сплеском, і помилитися", - пояснив головний інвестиційний директор Parnassus Investments Тодд Алстен.

економікаСШАввпДональд Трампмігранти

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