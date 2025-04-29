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ПОЛІТИКА

США втратили винищувач через загрозу з боку хуситів — WP

29 квітня 2025, 12:54
США втратили винищувач через загрозу з боку хуситів — WP
Wikipedia
Військово-морські сили США запевнили, що авіаносна ударна група залишається повністю боєздатною, попри втрату винищувача вартістю понад $67 мільйонів.

У Червоному морі з борту авіаносця USS Harry S. Truman злетів у воду винищувач F/A-18E Super Hornet під час екстреного маневру корабля, який намагався уникнути атаки з боку єменських хуситів.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на заяву ВМС США.

За інформацією видання, літак перебував на буксирі в ангарному відсіку, коли екіпаж втратив над ним контроль. Причиною інциденту стало різке розвертання авіаносця — його виконали, щоби ухилитися від загрози. Один із моряків отримав легке поранення.

Військово-морські сили США запевнили, що авіаносна ударна група залишається повністю боєздатною, попри втрату винищувача вартістю понад $67 мільйонів.

Інцидент стався на тлі ескалації ситуації в регіоні. Раніше хусити звинуватили США в ударі по центру утримання мігрантів у Ємені, внаслідок чого, за їхніми даними, загинуло щонайменше 68 африканських мігрантів, а десятки отримали поранення.

З початку 2024 року США беруть активну участь у військовій кампанії проти підтримуваних Іраном хуситів, які систематично атакують судна в Червоному морі, перешкоджаючи міжнародному морському судноплавству.

Авіаносець Harry S. Truman був розгорнутий у регіоні ще торік. У лютому 2025 року судно вже опинилось у центрі скандалу — тоді воно зіткнулося з торговим судном у єгипетському порту, що призвело до відсторонення його командира.

СШАавіаносецьвинищувачхусити

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