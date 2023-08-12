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ПОЛІТИКА

США вважають Австралію чудовим полігоном для випробування нового озброєння

12 серпня 2023, 21:03
США вважають Австралію чудовим полігоном для випробування нового озброєння
Фото: UNSPLASH
Йдеться про гіперзвукову та далекобійну зброю.

Сполучені Штати Америки розглядають Австралію як чудовий полігон для випробування сучасних зразків гіперзвукової та далекобійної зброї. 

Про це повідомляє видання Sydney Morning Herald.

Згідно з тристороннім пактом AUKUS, підписаним між США, Сполученим Королівством та Австралією, представники Пентагону вважають великі пустельні території чудовим полігоном для випробування ракетного озброєння.

Також вони думають про розвиток і розробку нового виду озброєння на території Австралії. Як відомо, країна вже має певні дослідження в області гіперзвукових технологій зі проєктом SCIFiRE.

"Одна річ, яка є в Австралії, — це великі відстані та відносно безлюдна земля", – сказала Крістін Вормут, міністерка армії США

Австралія не вперше стає полігоном для випробування нових типів зброї. Так, у 1952 році Сполучене Королівство провело випробування першої ядерної бомби вітчизняної розробки в рамках операції Hurricane.

Надалі випробування тривали до 1963-го року. За весь час Сполучене Королівство здійснило понад 12 важливих ядерних випробувань, та близько сотні незначних.

СШААвстраліяозброєння

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