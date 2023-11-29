Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США ввели нові санкції проти Ірану та КНДР

29 листопада 2023, 21:23
США ввели нові санкції проти Ірану та КНДР
Фото: UNSPLASH
Вашингтон запровадив низку обмежень проти Ірану і КНДР за військову допомогу росії, порушення прав людини і ядерні програми в цих країнах.

Сполучені Штати Америки сьогодні, 29 листопада, ввели нові санкції проти Ірану і КНДР.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадило санкції щодо більш ніж 20 фізичних і юридичних осіб за їхню участь у мережах фінансового сприяння в інтересах Міністерства оборони і матеріально-технічного постачання збройних сил Ірану та генерала збройних сил Ірану.

Зазначається, що Іран отримує еквівалент мільярдів доларів за рахунок продажу товарів для фінансування своєї дестабілізуючої регіональної діяльності та підтримки численних регіональних маріонеткових угруповань, включно з Хамас і Хезболлою.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон сказав, що США, як і раніше, прихильні до викриття елементів іранських Збройних сил і їхніх співучасників за кордоном, щоб підірвати це найважливіше джерело фінансів.

Також Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на Sinbad, віртуальний міксер валют, який служить ключовим інструментом для відмивання грошей групи кіберхакерів Lazarus, яку спонсорує КНДР.

Кіберзлочинці також використовують Sinbad для приховування транзакцій, пов'язаних зі зловмисною діяльністю, такою як:

  • ухилення від санкцій;
  • незаконний обіг наркотиків;
  • купівля матеріалів про сексуальне насильство над дітьми;
  • додаткові незаконні продажі на торгових майданчиках даркнету.

Заступник міністра фінансів Воллі Адеймо сказав, що Мінфін і його партнери з уряду США готові використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні інструменти, щоб не допустити, щоб міксери віртуальних валют, такі як Sinbad, сприяли незаконній діяльності.

Вашингтон запровадив низку обмежень проти Ірану і КНДР за військову допомогу росії, порушення прав людини і ядерні програми в цих країнах.

санкціїІранКНДРвійна в Україні

Останні матеріали

путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Політика
путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 16:52
Конфронтація росії з НАТО залишається тільки на папері. путін розвінчує власну пропаганду, роззброюючи кордони рф – Пітер Дікінсон
Політика
Конфронтація росії з НАТО залишається тільки на папері. путін розвінчує власну пропаганду, роззброюючи кордони рф – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 12:31
ФАБи, КАБи чи УМПК? Історія про планерні бомби на війні. Частина 1 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи чи УМПК? Історія про планерні бомби на війні. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 07:00
Легка вечеря на одну пательню, коли зимно. Запечені сосиски з цибулею та яблуками – Найджел Слейтер
Хліб та Видовища
Легка вечеря на одну пательню, коли зимно. Запечені сосиски з цибулею та яблуками – Найджел Слейтер
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 15:44
Патова ситуація у війні. Істотні гарантії безпеки Україні переконали б москву, що вона ніколи не визначатиме майбутнє України – Іво Даалдер
Політика
Патова ситуація у війні. Істотні гарантії безпеки Україні переконали б москву, що вона ніколи не визначатиме майбутнє України – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 14:09
Сіра зона: міграція. Настрої виборців є вразливістю національної безпеки, якою вміло користується росія – Едвард Лукас
Політика
Сіра зона: міграція. Настрої виборців є вразливістю національної безпеки, якою вміло користується росія – Едвард Лукас
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 11:55
росіяни продовжують атакувати майже по всьому фронту. Перевага в повітрі на Херсонщині дозволяє ЗСУ витісняти противника – Том Купер і Дон Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують атакувати майже по всьому фронту. Перевага в повітрі на Херсонщині дозволяє ЗСУ витісняти противника – Том Купер і Дон Гілл
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 23:12
Смерть від тисячі порізів. Чорноморський шторм може знищити російські гелікоптери та зробити беззахисними Севастополь і Керченський міст – Трент Теленко
Технології
Смерть від тисячі порізів. Чорноморський шторм може знищити російські гелікоптери та зробити беззахисними Севастополь і Керченський міст – Трент Теленко
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 16:39
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється