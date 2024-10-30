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ПОЛІТИКА

США ввели нові санкції проти росії

30 жовтня 2024, 19:21
США ввели нові санкції проти росії
Міністерство фінансів США встановило понад 120 людей та організацій, що залучені до незаконних російських закупівель, і посередників, які їх підтримують.

США наклало санкції на майже 400 людей і компаній, яких звинувачують у постачанні росії передових технологій, які вона використовує у війні проти України.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Серед них, як повідомляє Мінфін США, люди і компанії, що ухиляються від санкцій та постачають Росії технології й обладнання, яке вона використовує у війні проти України. У списку, зокрема, фірми й люди, які перебувають в Індії, Китаї, Швейцарії, Таїланді та Туреччині.

Міністерство фінансів США встановило понад 120 людей та організацій, що залучені до незаконних російських закупівель, і посередників, які їх підтримують. Саме ці фінансові фасилітатори допомагали обходити санкції проти рф.

Також йдеться про 150 російських компаній військово-оборонного комплексу рф, серед яких ті, що закуповують чи виробляють військову продукцію або ключові компоненти, прекурсори й обладнання, які дозволяють росії створювати або підтримувати зброю, яку вона використовує проти України.

Санкції запровадили й щодо заступників міністра оборони росії Павла Фрадкова, Андрія Булиги, Олександра Фоміна і Віктора Горемикіна. Також ввели санкції проти Анни Цивільової, яка є племінницею путіна.

СШАсанкціі проти росіївійна в Україні

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