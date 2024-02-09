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США ввели нові санкції проти росії: алмази та нафта під ударом

09 лютого 2024, 10:57
США ввели нові санкції проти росії: алмази та нафта під ударом
Фото: з відкритих джерел
Штати заборонили імпорт російських алмазів, а також наклали санкції на компанії з ОАЕ і танкер з Ліберії за порушення ліміту ціни на російську нафту.

США  запровадили нові санкції проти росії, які, зокрема, включають обмеження щодо російських алмазів та нафти.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США (OFAC).

Так, одне рішення OFAC забороняє імпорт непромислових діамантів, видобутих у росії, незалежно від того, чи були вони оброблені в третій країні. Воно почне діяти з 1 березня для певних категорій діамантів, а з 1 вересня буде поширене й на додаткові категорії. Іншим рішенням забороняється імпорт ювелірних виробів із діамантами та несортованих діамантів, що походять із росії або ввозяться з росії, з 1 березня 2024 року.

Окрім того, Міністерство фінансів США наклало санкції на три компанії, що базуються в ОАЕ - Zeenit Supply and Trading, Talassa Shipping та Oil Tankers SCF Mgmt FZCO, а також на зареєстрований у Ліберії нафтовий танкер NS Leader. Санкції були введені за порушення впровадженого коаліцією західних держав ліміту ціни на російську нафту.

Санкції заморожують будь-які американські активи компаній  і загалом забороняють американцям мати з ними справу.

"Обмеження цін та наші санкції призвели до розширення знижок на російську нафту, обмежуючи доходи, на які кремль покладається у своїй незаконній війні. Сьогоднішні дії проти суден, які порушують ліміт цін на російську нафту, повинні служити постійним попередженням про те, що ми можемо і будемо примушувати до дотримання ліміту. Крім того, рішучість OFAC допомагає нам виконати зобов'язання, взяті лідерами G7 у грудні щодо скорочення доходів росії від торгівлі алмазами", - підкреслив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Нельсо.

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