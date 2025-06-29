США ввели санкції по Судану

Армію країни звинуватили у застосуванні хімічної зброї

США ввели санкції проти Судану через хімічну зброю. Обмеження діятимуть щонайменше рік, однак вони не торкнуться гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє видання TRT Global Afrika English.

Санкції Сполучених Штатів проти суданської армії офіційно набрали чинності. Їх ввели через звинувачення у використанні хімічної зброї під час громадянської війни, що триває з минулого року.

При цьому уряд Судану заперечує ці звинувачення.