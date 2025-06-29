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США ввели санкції по Судану

29 червня 2025, 14:17
США ввели санкції по Судану
Фото: UNSPLASH
Армію країни звинуватили у застосуванні хімічної зброї
США ввели санкції проти Судану через хімічну зброю. Обмеження діятимуть щонайменше рік, однак вони не торкнуться гуманітарної допомоги.
 
Про це повідомляє видання TRT Global Afrika English.
 
Санкції Сполучених Штатів проти суданської армії офіційно набрали чинності. Їх ввели через звинувачення у використанні хімічної зброї під час громадянської війни, що триває з минулого року.
 
При цьому уряд Судану заперечує ці звинувачення.
 
За даними США, військові Судану щонайменше двічі використовували ймовірно хлорний газ у віддалених районах країни, коли воювали з парамілітарним угрупованням "Сили швидкої підтримки" (RSF).
 
Цей газ надзвичайно небезпечний: він здатен серйозно пошкоджувати дихальні шляхи й навіть призводити до загибелі людей.
 
Держдепартамент США закликав владу Судану "негайно припинити" будь-яке використання хімічної зброї та дотримуватися міжнародних конвенцій.
 
Водночас експерти зазначають, що вплив нових санкцій може бути обмеженим, адже лідери протиборчих сторін – головнокомандувач армії Абдель Фаттах аль-Бурхан та керівник RSF Мохамед Хамдан Дагло - і так уже під іншими американськими санкціями.
 
Нові санкції передбачають заборону на продаж озброєнь, експорт деяких товарів зі США до Судану та фінансові обмеження.
 
Водночас санкції не стосуються гуманітарної допомоги, постачання продовольства та сільськогосподарської продукції - щоб не ускладнювати й так тяжке становище цивільного населення.

 

СШАСуданвійна в Україніросія окупанти

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