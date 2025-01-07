США ввели санкції проти близького союзника Орбана

Антал Роган став першим високопосадовцем Угорщини, проти якого США ввели санкції.

Міністерство фінансів США ввело санкції проти Антала Рогана — високопосадовця угорського уряду і одного з найближчих соратників премʼєр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомив Мінфін США.

Роган — керівник апарату угорського премʼєр-міністра, який контролює Національне управління звʼязку, Агентство цифрового уряду та Угорське агентство з питань туризму. За даними уряду США, Роган створив корупційну мережу, щоб встановити контроль над стратегічними секторами економіки та спрямувати доходи собі та політичним союзникам.

Мінфін США вказує, що Роган організував систему розподілу державних контрактів і ресурсів серед наближених, лояльних до нього та політичної партії "Фідес". Тепер йому заборонять вʼїзд до США, а всі належні йому активи заморозять.

Антал Роган став першим високопосадовцем Угорщини, проти якого США ввели санкції.

Уряд Угорщини обіцяє вжити "необхідних юридичних заходів" у звʼязку із санкціями США проти угорського високопосадовця Антала Рогана.

Такий коментар канцелярія угорського прем'єр-міністра дала порталу Telex.

В угорському уряді кажуть, що санкції проти Рогана "є останньою, дріб'язковою помстою посла США, який залишає посаду і зазнав невдачі".

Ідеться про Девіда Прессмена, який неодноразово гостро критикував уряд Віктора Орбана, зокрема через звʼязки з росією.

"Після 20 січня у Сполучених Штатах Америки буде новий уряд і новий президент. Після вступу на посаду (Трампа) ми вживемо необхідних юридичних заходів", – додали в канцелярії Орбана.