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ПОЛІТИКА

США ввели санкції проти двох китайських компаній за співпрацю з росією

17 жовтня 2024, 21:23
США ввели санкції проти двох китайських компаній за співпрацю з росією
Фото: UNSPLASH
Як розповіли в американському відомстві, санкції запроваджено через "залучення в розроблення й виробництво російського безпілотного літального апарата "Гарпія" дальнього радіусу дії".

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти трьох компаній, зокрема двох китайських. Їх підозрюють у причетності до розробки та виробництва російського безпілотника.

Про це повідомляє Мінфін США.

Як розповіли в американському відомстві, санкції запроваджено через "залучення в розроблення й виробництво російського безпілотного літального апарата "Гарпія" дальнього радіусу дії".

Окрім компаній, які базуються в Китаї, до санкційного списку внесено російську компанію "Торговий дім Вектор" та її генерального директора

За даними Мінфіну США, ці приватні компанії та особи були залучені до розробки та виробництва військової техніки для російської оборонної компанії, на яку поширюються санкції США, для використання російськими військовими в Україні.

"росія все більше покладається на досвід іноземних фахівців та імпорт складних технологій для підтримки своєї програми озброєнь і просування військової кампанії проти України", - сказано у повідомленні.

Хто у санкційному списку

Компанія Xiamen Limbach Aircraft Engine Co - базується в КНР, виробляє двигун L550E для встановлення на "Гарпії".

Компанія Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd (Redlepus), яка також працює в КНР, співпрацює з визначеною США російською оборонною компанією ТОВ "ТСК "Вектор" та виступає посередником між АТ "ІЕМЗ "Купол" та постачальниками з КНР для російського проекту "Гарпія".

Громадянина росії Артема Михайловича Ямщикова, який є генеральним директором і бенефіціарним власником ТСК "Вектор".

СШАКитайсанкціїрф тероризм

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