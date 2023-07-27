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США ввели санкції проти фінансиста ІДІЛ в Сомалі

27 липня 2023, 19:57
США ввели санкції проти фінансиста ІДІЛ в Сомалі
Фото: gettyimages.com
Уряд Сполучених Штатів ввів санкції проти керівника фінансового управління регіонального осередку ІДІЛ в Сомалі Абдівелі Мохамеда Юсуфа у рамках зусиль з протидії глобальному тероризму.

Про це передає Укрінформ.

Таку інформацію надав Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

"Сьогодні OFAC запровадив санкції проти Абдівелі Мохамеда Юсуфа, керівника фінансового управління сомалійської філії ІДІЛ", - йдеться в документі. 

Ця особа відіграла ключову роль у забезпеченні потоку іноземних бойовиків, амуніції та припасів по всьому континенту під проводом організації ІДІЛ-Сомалі. Причому наголошується, що значну частину прибутків це угруповання отримує шляхом здирництва серед місцевих громад, крім того, воно вербує людей часто під загрозою насильства. 

"Терористичні угруповання, зокрема ІДІЛ-Сомалі, прагнуть використовувати інституційну вразливість для фінансування своєї діяльності", - заявив заступник міністра фінансів США з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

СШАсанкціїІДІЛСомалі

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