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США ввели санкції проти компаній і осіб, пов'язаних з лукашенко

05 грудня 2023, 20:12
США ввели санкції проти компаній і осіб, пов'язаних з лукашенко
Фото: Ukrinform
Уряд США запровадив санкції проти майже 20 осіб і організацій в білорусі, причетних до правлячого режиму лукашенка, корупції і війни росії проти України.

Про це Міністерство фінансів США написало на сайті

"Сьогодні OFAC запроваджує санкції проти 11 організацій і семи фізичних осіб",- йдеться на сатій. 

У відомстві додали, що обмеження вводяться з метою посилення тиску на авторитарний режим Олександра Лукашенка через його жорстоке придушення демократичного громадянського суспільства в білорусі, корупційне фінансове збагачення сім’ї та співучасть у невиправданій війні росії проти України.

Сакнції ввели проти: 

  • Олександра Шакуцина, який входить до найближчого оточення лукашенка і є одним із топ бізнесменів білорусі. 

  • "білоруської цементної компанії"- державного підприємства, яка об'єднує великі цементні заводи. 

  • білоруського виробничо-торгового концерну лісодеревообробної та целюлозно-паперової промисловості.

  • Республіканського унітарного підприємства "Белтаможсервіс" - державного білоруського логістичного провайдера, який діє підпорядкований Державному митному комітету білорусі.

  • Бабарикіна Вадима Олександровича, який займає посаду генерального директора "Белтаможсервіс" та його філій. 

  • Павла Георгійовича Топузідіса і Віктора Євгеновича Петровича - це два найбагатших білоруських олігарха і є важливими "гаманцями" для Лукашенка і його режиму.

  • ВАТ "Мінський механічний завод імені С. І. Вавілова".

  • Мороза Олександра Івановича – генерального директора БелОМО.

  • ВАТ "Зеніт БелОМО", який належить БелОМО. 

  • Гайчука Миколу Миколайовича - генерального директора "Зеніту".

  • Науково-технічний центр ЛЕМТ БелОМО, який належить БелОМО. 

  • Шкадаревича Олексія Петровича - генерального директора ЛЕМТ.

    • Відкритого акціонерного товариства "Алевкурп" - державного військово-виробничого підприємства білорусі.

    • Планар - розробника і постачальника компонентів для мікроелектроніки в білорусі.

    •  

    ВАТ "Керуюча компанія холдингу "Горизонт" і пов’язані з нею підприємства працюють у білоруському секторі побутової та промислової електроніки, пластмас і транспорту.

 

СШАсанкції білорусь

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