США ввели санкції проти компаній і осіб, пов'язаних з лукашенко
Про це Міністерство фінансів США написало на сайті.
"Сьогодні OFAC запроваджує санкції проти 11 організацій і семи фізичних осіб",- йдеться на сатій.
У відомстві додали, що обмеження вводяться з метою посилення тиску на авторитарний режим Олександра Лукашенка через його жорстоке придушення демократичного громадянського суспільства в білорусі, корупційне фінансове збагачення сім’ї та співучасть у невиправданій війні росії проти України.
Сакнції ввели проти:
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Олександра Шакуцина, який входить до найближчого оточення лукашенка і є одним із топ бізнесменів білорусі.
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"білоруської цементної компанії"- державного підприємства, яка об'єднує великі цементні заводи.
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білоруського виробничо-торгового концерну лісодеревообробної та целюлозно-паперової промисловості.
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Республіканського унітарного підприємства "Белтаможсервіс" - державного білоруського логістичного провайдера, який діє підпорядкований Державному митному комітету білорусі.
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Бабарикіна Вадима Олександровича, який займає посаду генерального директора "Белтаможсервіс" та його філій.
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Павла Георгійовича Топузідіса і Віктора Євгеновича Петровича - це два найбагатших білоруських олігарха і є важливими "гаманцями" для Лукашенка і його режиму.
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ВАТ "Мінський механічний завод імені С. І. Вавілова".
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Мороза Олександра Івановича – генерального директора БелОМО.
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ВАТ "Зеніт БелОМО", який належить БелОМО.
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Гайчука Миколу Миколайовича - генерального директора "Зеніту".
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Науково-технічний центр ЛЕМТ БелОМО, який належить БелОМО.
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Шкадаревича Олексія Петровича - генерального директора ЛЕМТ.
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Відкритого акціонерного товариства "Алевкурп" - державного військово-виробничого підприємства білорусі.
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Планар - розробника і постачальника компонентів для мікроелектроніки в білорусі.
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ВАТ "Керуюча компанія холдингу "Горизонт" і пов’язані з нею підприємства працюють у білоруському секторі побутової та промислової електроніки, пластмас і транспорту.
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