США ввели санкції проти компаній і осіб, пов'язаних з лукашенко

Уряд США запровадив санкції проти майже 20 осіб і організацій в білорусі, причетних до правлячого режиму лукашенка, корупції і війни росії проти України.

Про це Міністерство фінансів США написало на сайті.

"Сьогодні OFAC запроваджує санкції проти 11 організацій і семи фізичних осіб",- йдеться на сатій.

У відомстві додали, що обмеження вводяться з метою посилення тиску на авторитарний режим Олександра Лукашенка через його жорстоке придушення демократичного громадянського суспільства в білорусі, корупційне фінансове збагачення сім’ї та співучасть у невиправданій війні росії проти України.