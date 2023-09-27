США ввели санкції проти компаній, які постачають Ірану двигуни для "Шахедів"
Міністерство фінансів США в середу оголосило про санкції проти п'яти юридичних і двох фізичних осіб з Ірану, Китаю, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які сприяють постачанню компонентів для іранської програми з виробництва дронів.
Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну, яке цитує "Європейська правда".
"Ця мережа сприяла поставкам і фінансовим транзакціям на підтримку закупівлі серводвигунів*, критично важливого компонента, що використовується в іранських БПЛА серії Shahed, для Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Іран постачає росії БПЛА Shahed-136 для підтримки незаконного вторгнення росії в Україну. Один із серводвигунів, закуплених мережею, був знайдений у рештках нещодавно збитого в Україні російського безпілотника Shahed-136, яким керувала росія", – йдеться у повідомленні мінфіну США.
Заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Е. Нельсон заявив, що іранські дрони-камікадзе «продовжують залишатися ключовим інструментом росії в її атаках в Україні, в тому числі тих, що тероризують українських громадян і нападають на критично важливу інфраструктуру».
Хто потрапив під санкції
- Pishgam Electronic Safeh Company (PESC) (Іран) – закупила тисячі серводвигунів для дронів-камікадзе вартістю сотні тисяч доларів для КВІР. Головний виконавчий директор компанії Хамід Реза Джангхорбані також потрапив під санкції.
- Hongkong Himark Electron Model Limited (Китай) – виконала кілька замовлень на серводвигуни на суму понад 1 мільйон доларів для PESC. Офіційний представник компанії з Китаю Фан Ян також внесений до списку санкцій. Він брав участь у приховуванні кінцевого покупця з Ірану, фальсифікуючи рахунки-фактури.
- турецькі компанії Dal Enerji Madencilik Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi та Anka Port Ic Ve Dis Ticaret INSAAT Lojistik Sanayi Limited Sirketi – сприяли фінансовим операціям на загальну суму в сотні тисяч доларів на підтримку закупівель серводвигунів PESC у гонконгської компанії Himark..
- Farhad Ghaedi Goods Wholesalers LLC (ОАЕ) – сприяла відвантаженню тисяч серводвигунів через Дубай для подальшої доставки в Іран.