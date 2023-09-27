США ввели санкції проти компаній, які постачають Ірану двигуни для "Шахедів"

У мережі працюють компанії з Ірану, Туреччини, Китаю та ОАЕ.

Міністерство фінансів США в середу оголосило про санкції проти п'яти юридичних і двох фізичних осіб з Ірану, Китаю, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які сприяють постачанню компонентів для іранської програми з виробництва дронів.

Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну, яке цитує "Європейська правда".

"Ця мережа сприяла поставкам і фінансовим транзакціям на підтримку закупівлі серводвигунів*, критично важливого компонента, що використовується в іранських БПЛА серії Shahed, для Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Іран постачає росії БПЛА Shahed-136 для підтримки незаконного вторгнення росії в Україну. Один із серводвигунів, закуплених мережею, був знайдений у рештках нещодавно збитого в Україні російського безпілотника Shahed-136, яким керувала росія", – йдеться у повідомленні мінфіну США.

Заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Е. Нельсон заявив, що іранські дрони-камікадзе «продовжують залишатися ключовим інструментом росії в її атаках в Україні, в тому числі тих, що тероризують українських громадян і нападають на критично важливу інфраструктуру».

Хто потрапив під санкції