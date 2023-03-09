Матеріали:
Теми:

США ввели санкції проти китайських компаній, які постачали Ірану деталі для "Шахедів"

09 березня 2023, 19:57
США ввели санкції проти китайських компаній, які постачали Ірану деталі для
Фото: УНН
Сполучені Штати Америки ввели санкції проти китайської мережі компаній, які постачали аерокосмічні деталі іранській компанії, що брала участь у виробництві безпілотників.

Саме ці дрони Тегеран використовував для нападу на нафтові танкери й експортував до росії.

Пише сайт Мінфіну США.

Мережа, яка знаходиться в Китаї, відповідає за продаж і відправлення тисяч аерокосмічних компонентів, включно з компонентами, які могли бути використані для БПЛА, Іранській авіабудівній промисловій компанії (HESA), пише американське міністерство. 

За їх словами, саме HESA брала участь у виробництві моделі БПЛА Shahed-136, який Іран використовував для атак на нафтові танкери і експортував до росії для війни в Україні.

Компанія HESA потрапила під санкції ще 2008 року за те, що належала або контролювалась Міністерством оборони і тилового забезпечення збройних сил Ірану, а також за те, що надавала підтримку Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

"Іран безпосередньо причетний до жертв серед українського цивільного населення, які є результатом використання росією іранських БПЛА в Україні", - заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

"Сполучені Штати продовжуватимуть боротися з глобальними іранськими закупівельними мережами, які постачають Росії смертоносні БПЛА для використання в її незаконній війні в Україні", - підсумував Браян Нельсон.

СШАКитайІрансанкціїшахед

Останні матеріали

Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Політика
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Переклад iPress – 09 березня 2023, 16:19
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Політика
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Переклад iPress – 09 березня 2023, 12:53
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Політика
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Переклад iPress – 09 березня 2023, 10:37
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Політика
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Переклад iPress – 08 березня 2023, 16:17
США ще не готові до епохи конфлікту
Політика
США ще не готові до епохи конфлікту "великих держав". Але посилено готуються до нього – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 березня 2023, 12:20
За підривом Північних потоків стоїть
Політика
За підривом Північних потоків стоїть "проукраїнська група"? Як New York Times на користь росії намагається вбити клін між Україною та Заходом
08 березня 2023, 08:30
ЗСУ збільшують кількість вильотів. А на Донбасі бездоріжжя, багнюка та можливі прориви росіян – Том Купер
Політика
ЗСУ збільшують кількість вильотів. А на Донбасі бездоріжжя, багнюка та можливі прориви росіян – Том Купер
Переклад iPress – 07 березня 2023, 17:25
Відверта брехня генерала гєрасімова, лоботомія та покарання. гєрасімов придатний лише для того, щоб постати перед судом – The Economist
Політика
Відверта брехня генерала гєрасімова, лоботомія та покарання. гєрасімов придатний лише для того, щоб постати перед судом – The Economist
Переклад iPress – 07 березня 2023, 14:04
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється