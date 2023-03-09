США ввели санкції проти китайських компаній, які постачали Ірану деталі для "Шахедів"

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти китайської мережі компаній, які постачали аерокосмічні деталі іранській компанії, що брала участь у виробництві безпілотників.

Саме ці дрони Тегеран використовував для нападу на нафтові танкери й експортував до росії.

Пише сайт Мінфіну США.

Мережа, яка знаходиться в Китаї, відповідає за продаж і відправлення тисяч аерокосмічних компонентів, включно з компонентами, які могли бути використані для БПЛА, Іранській авіабудівній промисловій компанії (HESA), пише американське міністерство.

За їх словами, саме HESA брала участь у виробництві моделі БПЛА Shahed-136, який Іран використовував для атак на нафтові танкери і експортував до росії для війни в Україні.

Компанія HESA потрапила під санкції ще 2008 року за те, що належала або контролювалась Міністерством оборони і тилового забезпечення збройних сил Ірану, а також за те, що надавала підтримку Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

"Іран безпосередньо причетний до жертв серед українського цивільного населення, які є результатом використання росією іранських БПЛА в Україні", - заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

"Сполучені Штати продовжуватимуть боротися з глобальними іранськими закупівельними мережами, які постачають Росії смертоносні БПЛА для використання в її незаконній війні в Україні", - підсумував Браян Нельсон.