США ввели санкції проти Китаю за підтримку ракетних програм КНДР

Китай своїми діями порушив резолюції Ради Безпеки ООН.

Білий дім оголосив про запровадження обмежень проти окремих осіб та організацій у Китаї, які сприяють розвитку балістичних та космічних програм Північної Кореї.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

"Сьогодні OFAC запровадив санкції проти мережі з шести фізичних осіб та п’яти організацій, які базуються в Китайській Народній Республіці і беруть участь у закупівлі товарів для підтримки програм з розробки балістичних ракет, а також космічних програм КНДР",- йдеться в заяві.

Також Північна Корея продовжує грубо порушувати численні резолюції Ради Безпеки ООН і здійснює запуски з використанням технологій балістичних ракет.

В тому числі йдеться про невдалу спробу вивести на орбіту військовий супутник наприкінці травня 2024 року. Крім того, КНДР поставила балістичні ракети до рф, яка вражає цивільні міста та інфраструктуру, підкреслили в американському відомстві.