США ввели санкції проти мережі, яка фінансувала проксі Ірану в Ємені

Фінансування відбувалося через мережу обмінних пунктів і компаній.

Уряд США запровадив санкції проти 13 фізичних та юридичних осіб, які забезпечували іранське фінансування хуситів у Ємені з метою продовження дестабілізації на Близькому Сході.



Про це йдеться у повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

"OFAC запровадив санкції проти 13 осіб та організацій, відповідальних за передачу іноземної валюти на десятки мільйонів доларів від продажу та відвантаження іранських товарів Корпусу вартових Ісламської революції - Сил Кудс хуситам у Ємен", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що фінансування відбувалося через мережу обмінних пунктів і компаній.



"Хусити продовжують отримувати фінансування й підтримку з боку Ірану, і результат не дивує – це неспровоковані атаки на цивільну інфраструктуру та комерційне судноплавство", - зауважив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.