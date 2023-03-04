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США ввели санкції проти низки росіян через переслідування опозиціонера Кара-Мурзи

04 березня 2023, 12:40
США ввели санкції проти низки росіян через переслідування опозиціонера Кара-Мурзи
Фото: DW
Вчора Білий дім запровадив санкції проти низки російських осіб, причетних до затримання Владіміра Кара-Мурзи, відомого правозахисника і критика кремля, який перебуває у в'язниці в москві.

Адміністрація Джо Байдена закликала до негайного і безумовного звільнення Кара-Мурзи.

Йдеться на сайті Голос Америки.

Кара-Мурза пережив два отруєння, був неймовірно критично налаштований щодо президента росії та війни росії в Україні. І надалі продовжує висловлювати свою позицію, навіть перебуваючи в ув'язненні.

В березні минулого року Кара-Мурза виступив перед Палатою представників Арізони і висловився проти війни. В квітні того ж року року в інтерв'ю CNN він назвав уряд путіна "режимом вбивць". 

І вже незабаром після цього його заарештували за "непокору наказам правоохоронних органів", за словами його дружини.

Пізніше стало відомо, що російський уряд висунув проти нього додаткові політично мотивовані звинувачення. Кара-Мурзі загрожує понад 30 років ув'язнення, вчора заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Вчора ж Міністерство фінансів США запровадило санкції в рамках розширення Глобального закону Магнітського, який спрямований проти серйозних порушників прав людини, більш ніж через п'ять місяців після того, як провідні демократи і республіканці в Комітеті з міжнародних відносин Сенату закликали адміністрацію Байдена вжити заходів відповідно до цього закону.

Санкції діятимуть проти єлени анатоліївни ленської, андрєя андрєєвича задачина і данііла рійовича міхєєва за серйозне порушення ними прав людини.

РосіяСШАсанкції

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