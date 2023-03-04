США ввели санкції проти низки росіян через переслідування опозиціонера Кара-Мурзи
Адміністрація Джо Байдена закликала до негайного і безумовного звільнення Кара-Мурзи.
Йдеться на сайті Голос Америки.
Кара-Мурза пережив два отруєння, був неймовірно критично налаштований щодо президента росії та війни росії в Україні. І надалі продовжує висловлювати свою позицію, навіть перебуваючи в ув'язненні.
В березні минулого року Кара-Мурза виступив перед Палатою представників Арізони і висловився проти війни. В квітні того ж року року в інтерв'ю CNN він назвав уряд путіна "режимом вбивць".
І вже незабаром після цього його заарештували за "непокору наказам правоохоронних органів", за словами його дружини.
Пізніше стало відомо, що російський уряд висунув проти нього додаткові політично мотивовані звинувачення. Кара-Мурзі загрожує понад 30 років ув'язнення, вчора заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Вчора ж Міністерство фінансів США запровадило санкції в рамках розширення Глобального закону Магнітського, який спрямований проти серйозних порушників прав людини, більш ніж через п'ять місяців після того, як провідні демократи і республіканці в Комітеті з міжнародних відносин Сенату закликали адміністрацію Байдена вжити заходів відповідно до цього закону.
Санкції діятимуть проти єлени анатоліївни ленської, андрєя андрєєвича задачина і данііла рійовича міхєєва за серйозне порушення ними прав людини.