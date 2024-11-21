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США ввели санкції проти низки російських банків і посадовців російського Центробанку

21 листопада 2024, 18:33
США ввели санкції проти низки російських банків і посадовців російського Центробанку
Фото: з відкритих джерел
Також обмежувальні заходи торкнулися реєстраторів цінних паперів.
США ввели нові санкції проти росії – цього разу у переліку опинилася низка банків і держпосадовців із Центробанку рф.
 
Про це йдеться на сайті американського Міністерства фінансів.
 
Санкції торкнулися понад 50 міжнародних російських банків, більш ніж 40 російських реєстраторів цінних паперів, кредитних організацій і 15 посадовців. Зокрема, Газпромбанку, "КС-банку", Енерготрансбанку, банку "Кремлівський", "Ітуруп", "Сінара", "Центрокредит".
 
Потрапили під обмежувальні заходи перші заступники голови російського Центробанку Володимир Чистюхін і Дмитро Тулін, заступниця голови Ольга Полякова, керівники департаментів регулятора і посадовці філії банку ВТБ у Китаї.
 
У Мінфіні США пояснили, що ці санкції мають перешкодити росії "зловживати міжнародною фінансовою системою для оплати технологій та обладнання, необхідних їй для підтримки незаконної та несправедливої війни проти України".
СШАвійна в Українісанкіцїросія окупанти

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