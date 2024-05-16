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США ввели санкції проти росіян, які допомагали кремлю отримувати зброю з КНДР

16 травня 2024, 20:56
США ввели санкції проти росіян, які допомагали кремлю отримувати зброю з КНДР
Фото: gettyimages.com
Американське міністерство фінансів сьогодні оголосило про санкції проти двох фізичних і трьох юридичних російських осіб, які сприяли постачанню зброї між москвою і Пхеньяном.

 Про це йдеться в заяві Мінфіну США.

Схема з постачання зброї між рф і КНДР пов'язана з громадянином Словаччини,торговцем зброєю Ашотом Мкртичевим, проти якого Вашингтон ввів санкції в березні 2023 року. 

Проте Мкртичев з спільниками продовжили свою діяльність через посередників. Один із них – росіянин Рафаель Газарян, який вів від імені Мкртичева переговори про отримання різних видів зброї та боєприпасів для росії з Північної Кореї і очолив одну з його компаній.

Ще росіянин, Алексєй Буднєв, за даними відомства, сприяв постачанню до рф військового комунікаційного обладнання, "яке, ймовірно, походило з КНДР і призначалося для підтримки російських військових".

З Газаряном пов'язані компанії "Транс Капітал" і "Рафорт", а Буднєв є єдиним власником ТОВ "Технология", яка фігурувала в домовленостях про військові поставки між москвою і Пхеньяном і всі вони нині потрапили під санкції США.

 
СШАсанкціїКНДРросіяни

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