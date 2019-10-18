США ввели торгових мит проти Євросоюзу на $7,5 млрд

Сполучені Штати Америки ввели торгових мит проти Європейського Союзу на $7,5 млрд.

Під 25% мито потрапили французьке вино, італійський пармезан, іспанська оливкова олія, шотландське віскі. Імпорт літаків у США відтепер обкладають додатковим митом у розмірі 10%, передає LB.ua.

США оголосили про введення штрафних мит на початку жовтня, аби помститися за незаконні субсидії Євросоюзу для авіабудівного концерну Airbus. Арбітраж Світової організації торгівлі дозволив США ввести штрафні мита в розмірі до 100% на товари з ЄС на загальну суму 7,5 млрд доларів.

Тепер Брюссель погрожує США заходами у відповідь, оскільки той самий арбітраж СОТ став на бік ЄС в аналогічному конфлікті навколо американських субсидій для концерну Boeing. Оскільки офіційна постанова СОТ щодо цього спору очікується 2020 року, то Брюссель може вже наступного року ввести штрафні мита в аналогічному обсязі на американські товари.

У результаті штрафних санкцій європейські продукти в США різко подорожчають. Наприклад, пармезан буде коштувати вже не 40, а 45 доларів за кілограм.

2018 року обсяг торгівлі між США і ЄС, за даними США, склав близько 1,3 трлн доларів. Для США країни ЄС загалом є найважливішим ринком збуту.

Торговельні відносини між сторонами можуть ще більше загостритися вже в середині листопада, оскільки адміністрація США саме збирається прийняти рішення про введення штрафних санкцій на автомобілі з Євросоюзу.

Нагадаємо, що Сондленд - останній свідок, який розмовлятиме із законодавцями про свої відомості щодо зусиль президента Трампа, націлені на те, щоб схилити Україну до розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена.