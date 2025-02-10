США вводять 25% мита на імпорт сталі та алюмінію

Трамп пояснив, що його метою є встановлення справедливих умов торгівлі.

Сполучені Штати Америки запровадять 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію в країну. Водночас Європейський Союз розглядає можливість поетапної заборони на поставки російського алюмінію в межах нового пакету санкцій.

Про нові обмеження заявив президент США Дональд Трамп під час перельоту на борту літака Air Force One.

Про це повідомляє CNN.

За словами Трампа, офіційне оголошення очікується у понеділок, 10 лютого. Він також зазначив, що у вівторок або середу проведе пресконференцію, де представить додаткові торговельні заходи.

"Ми оголосимо про тарифи на сталь. Будь-яка сталь, що надходить до Сполучених Штатів, буде обкладатися 25% митом. І алюміній теж", – зазначив американський лідер.

Трамп підкреслив, що нові заходи спрямовані на вирівнювання торговельних умов між США та іншими країнами. "Дуже просто: якщо вони стягують мито з нас, ми стягуємо з них", – додав він.

Президент не уточнив, коли саме нові тарифи набудуть чинності та чи поширюватимуться вони на країни, щодо яких вже діють обмеження, зокрема Китай.

Дональд Трамп веде США новим шляхом митних бар'єрів і торгових воєн. Його стратегія ‒ повернення економіки на рідну землю, блокування дешевого імпорту та відновлення виробничого потенціалу.