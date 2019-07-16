США вводять антидемпінгові мита на труби Пінчука

Міністерство торгівлі США скасувало підписану в липні 2014 року угоду про припинення антидемпінгового розслідування щодо труб групи "Інтерпайп" Віктора Пінчука в обмін на цінові зобов'язання за рівнем поставок.

Дію угоди припинено. Американська влада також видає наказ про введення мит на деякі види трубної продукції "Інтерпайпа" з 10 липня і скасовує адміністративний перегляд угоди, повідомляє LB.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Договір з "Інтерпайпом" було підписано 10 липня 2014 року за результатами антидемпінгового розслідування на три роки. Термін дії закінчувався 10 липня 2017 року, але угоду було продовжено ще на рік, а потім ще на рік.

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