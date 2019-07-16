ПОЛІТИКА НОВИНИМіністерство торгівлі США скасувало підписану в липні 2014 року угоду про припинення антидемпінгового розслідування щодо труб групи "Інтерпайп" Віктора Пінчука в обмін на цінові зобов'язання за рівнем поставок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США вводять антидемпінгові мита на труби Пінчука
Американці відмовилися продовжувати угоду, що дозволяла п'ять років уникати мита
Віктор Пінчук на заводі "Інтерпайп сталь". Фото: jankoy.org.ua
Дію угоди припинено. Американська влада також видає наказ про введення мит на деякі види трубної продукції "Інтерпайпа" з 10 липня і скасовує адміністративний перегляд угоди, повідомляє LB.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Договір з "Інтерпайпом" було підписано 10 липня 2014 року за результатами антидемпінгового розслідування на три роки. Термін дії закінчувався 10 липня 2017 року, але угоду було продовжено ще на рік, а потім ще на рік.
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