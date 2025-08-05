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ПОЛІТИКА

США вводять нові правила для іноземців – CBS News

05 серпня 2025, 11:59
США вводять нові правила для іноземців – CBS News
Фото: UNSPLASH
Деякі туристи повинні будуть заплатити до 15 000 доларів для в'їзду в США.

Держдепартамент США запускає пілотну програму з візових застав, тобто вимагатиме від іноземців з певних країн вносити заставу до 15 000 доларів за туристичні та бізнес-візи.

Про це пише CBS News.

Відповідне повідомлення оприлюднить Державний департамент США у Федеральному реєстрі найближчими днями.

У Держдепі називають цю ініціативу "дипломатичним інструментом", який підтримуватиме національну безпеку США.

Програма стартує через 15 днів після офіційної публікації в "Federal Register" і триватиме до серпня 2026 року.

Нововведення поширюватиметься лише на іноземців, які претендують на неімміграційні візи категорій B-1 (ділові поїздки) та B-2 (туризм).

Наразі повний список країн, на які поширюватиметься нова вимога, ще не оприлюднено, однак у Держдепі зазначили, що йдеться про держави з високим рівнем "overstay" - тобто випадків, коли іноземці не залишають США у визначений термін, або недостатній рівень перевірки документів. Зазначається, що найбільше таких порушень у 2023 році було зафіксовано серед громадян Чаду, Лаосу, Гаїті та Демократичної Республіки Конго.

Сума застави варіюватиметься - від 5 000 до 15 000 доларів. Вона має бути внесена до отримання візи і буде повернута, якщо мандрівник вчасно покине територію США.

Програма не стосується осіб, які в'їжджають до США в рамках Візової програми без дозволу (Visa Waiver Program), що охоплює понад 40 країн, зокрема більшість європейських держав.

візидерждеп сша

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