США вводять обмеження на експорт ШІ-чипів

NVIDIA та інші компанії цим не задоволені

Адміністрація президента США Джо Байдена впроваджує новий закон щодо експорту чипів для штучного інтелекту під назвою “Структура експортного контролю для розповсюдження штучного інтелекту” (Export Control Framework for Artificial Intelligence (AI) Diffusion).

Про це пише Financial times.

Цей закон спричинив значне невдоволення серед багатьох технологічних компаній, що розвивають ШІ. Однією з таких компаній є NVIDIA — найбільший постачальник чипів для штучного інтелекту у світі.

У межах цього закону, американські компанії зможуть без обмежень постачати ШІ-чипи лише у 20 країн: Австралія, Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Японія, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Польща, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Тайвань та Великобританія. Ще чотири країни, а саме Китай, Іран, Росія та Північна Корея, попадають під повну заборону. Для понад 100 інших країн, які не потрапили у ці списки, будуть встановлені обмеження й вони потребуватимуть окремої ліцензії, щоб отримати більше чипів, ніж дозволяє уряд США.

Новий закон спрямований на обмеження доступу певних країн до передових технологій штучного інтелекту, які можуть бути використані у військових цілях, наприклад, для моделювання ядерної зброї чи розробки гіперзвукових ракет. Зокрема, його мета — ускладнити Китаю отримання сучасних технологій через треті країни.

“Правило одночасно забезпечує більшу ясність для наших міжнародних партнерів і промисловості, а також протидіє серйозному обходу та пов’язаним із цим ризикам для національної безпеки, створеними країнами, що викликають занепокоєння, і зловмисниками, які можуть намагатися використати передові американські технології проти нас”, – сказав радник США з національної безпеки. Джейк Салліван.

Чимало американських компаній вже висловили своє невдоволення таким рішенням. Зокрема свої заяви випустили NVIDIA, Orcale, Асоціація напівпровідникової промисловості (SIA), Фонд інформаційних технологій та інновацій (ITIF) й інші.

За словами багатьох представників індустрії, новий закон може зашкодити позиціям США на глобальному ринку штучного інтелекту. У заяві ITIF зазначається, що обмеження на експорт ШІ-чипів може дати перевагу конкурентам, зокрема китайським компаніям. Організація підкреслює, що хоча китайські чипи не досягли такого рівня потужності та розвитку, як продукти NVIDIA, компанії з обмеженим доступом до американських технологій можуть почати закуповувати більше китайських чипів для компенсації їхньої продуктивності.