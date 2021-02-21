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США видали Німеччині 95-річного ексохоронця нацистського концтабору

Чоловік "добровільно служив охоронцем у концентраційному таборі, де було переслідування" ув'язнених.
США видали Німеччині її громадянина і жителя американського штату Теннессі Фрідріха Карла Б. , який у 1945 році служив охоронцем в концентраційному таборі в Ноєнгаммі поблизу Меппена.
США видали Німеччині 95-річного ексохоронця нацистського концтабору Фото: скріншот з відео

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

У суботу, 20 лютого, 95-річний чоловік був доставлений в міжнародний аеропорт Франкфурта-на-Майні літаком санітарної авіації.

Федеральна поліція передала його земельному відомству в кримінальних справах (LKA) Гессена.  За даними представника відомства, генеральна прокуратура міста Целлє вже направила запит на допит ексохоронця

Попередня справа про його обвинувачення в співучасті у вбивстві була призупинена через "брак вагомих доказів". Утім, тепер вирішують питання про відновлення справи та чи можна буде допитати Фрідріха Карла Б

У березні 2020 року суд у США ухвалив рішення про видворення Фрідріха Карла Б. з країни. Американський суд постановив, що цей чоловік "добровільно служив охоронцем у концентраційному таборі, де було переслідування" ув'язнених. Серед в'язнів були євреї, поляки, росіяни, данці, голландці, французи, італійці та інші "політичні супротивники" нацистів

Судові органи дійшли висновку, що він також охороняв ув'язнених під час "примусової евакуації" в головний табір в Ноєнгаммі, під час якої загинули близько 70 в'язнів. Сам обвинувачений хоч і визнав, що був охоронцем табору, проте запевнив, що йому не були відомі випадки катувань в'язнів чи смертей. Фрідріх Карл Б. проживав у США з 1959 року.

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21 02 2021 11:12
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