ПОЛІТИКА НОВИНИДержсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що зерно буде використане для розв'язання продовольчої кризиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США виділять $68 мільйонів на закупівлю української пшениці
Фото: з вільного доступу
США виділять 68 мільйонів доларів Світовій продовольчій програмі на закупівлю української пшениці для нужденних країн.
Про це 17 серпня написав у Twitter держсекретар Ентоні Блінкен.
Зазначається, що зерно буде використане для розв'язання продовольчої кризи.
"Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення і закликаємо всі країни наслідувати цей приклад", - наголосив Блінкен.
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17 08 2022 09:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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