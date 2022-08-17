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США виділять $68 мільйонів на закупівлю української пшениці

Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що зерно буде використане для розв'язання продовольчої кризи
США виділять $68 мільйонів на закупівлю української пшениці Фото: з вільного доступу
США виділять 68 мільйонів доларів Світовій продовольчій програмі на закупівлю української пшениці для нужденних країн.
 
Про це 17 серпня написав у Twitter держсекретар Ентоні Блінкен.
 
 
Зазначається, що зерно буде використане для розв'язання продовольчої кризи.
 
"Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення і закликаємо всі країни наслідувати цей приклад", - наголосив Блінкен.
 
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17 08 2022 09:25
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