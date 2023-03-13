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США виділять майже 120 млн доларів українській медицині

13 березня 2023, 20:15
США виділять майже 120 млн доларів українській медицині
Фото: moz.gov.ua
Гроші підуть на допомогу у боротьбі з поширенням ВІЛ/СНІД.

США нададуть Україні фінансування обсягом 118,5 млн доларів на допомоги у боротьбі з поширенням ВІЛ/СНІД.

Як йдеться на сторінці уряду України, виділення коштів анонсував глобальний координатор США з питань СНІДу Джон Н. Нкенґасонґ. Програма розрахована на два роки - 59,5 млн доларів планується виділити у 2024 році та ще 59 млн доларів - у 2025 році.

Надзвичайна ініціатива Президента США з надання підтримки країнам у боротьбі з ВІЛ/СНІД полягає у наданні технічної допомоги та певного обсягу безпосередніх послуг, що мають забезпечити максимальну якість, масштаби охоплення та результативність національних заходів з відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД.

"Наразі головне завдання сфери охорони здоров’я — слугувати надійним тилом для захисників та забезпечувати універсальний доступ до медичних послуг для всіх громадян. Пріоритетом для нас є стратегічний рух в напрямі реформування та євроінтеграції, стратегічне лідерство Міністерства у формуванні політик і управлінні медичною системою. Абсолютно всі рішення базуються на трьох ключових індикаторах: якість, доступність та безоплатність медичної допомоги", — підкреслив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко

МОЗСШАСНІДВІЛдопомогаборотьбапрофілактика

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