США виділять Україні $20 млрд із заморожених активів рф

Зазначається, що кошти виділили в рамках ініціативи країн G7.

Міністерство фінансів США у вівторок, 10 грудня, оголосило про виділення кредиту для України на суму 20 мільярдів доларів шляхом заморожених активів рф.

Про це повідомили на сайті відомства.

Зазначається, що кошти виділили в рамках ініціативи країн G7 з прискорення доходів (Extraordinary Revenue Acceleration, ERA) обсягом $50 мільярдів.

"$50 мільярдів, які колективно надають країни G7 через цю ініціативу, допоможуть забезпечити Україну ресурсами для підтримки екстрених служб, лікарень та інших основ її мужнього опору. Разом із безпековою допомогою США Україні та подальшим посиленням санкцій проти росії, ці заходи спрямовані на те, щоб забезпечити Україну можливістю захистити свій суверенітет і досягти справедливого миру", — сказано у повідомленні.

Кошти передадуть до Фонду фінансових посередників для сприяння інвестуванню у зміцнення фінансової системи України (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF) через Світовий банк.

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

Кошти передаватимуть "різними каналами" — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України.

Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.