США виділять Україні $3 млрд військової допомоги - ЗМІ

Кошти будуть спрямовані на фінансування контрактів на дрони, зброю

Про новий пакет військової допомоги для України США мають намір оголосити 24 серпня 2022 року

Про це офіційні джерела повідомили Associated Press, передає Liga.net.

Агентство стверджує, посилаючись на свої офіційні джерела, що адміністрація США планує оголосити про додаткову допомогу у розмірі приблизно $3 млрд для навчання та оснащення українських військ.

"Про це буде оголошено 24 серпня, у День незалежності України та кінець шостого місяця з початку повномасштабного вторгнення Росії. За повідомленням джерел, кошти будуть спрямовані на фінансування контрактів на дрони, зброю та обладнання, яке може з'явитися на полі бою лише за рік чи два!, - йдеться у повідомленні.

Джерела повідомляють, що нове фінансування призначене здебільшого для зміцнення обороноздатності України у середньостроковій та довгостроковій перспективі, тоді як попередні постачання були зосереджені на невідкладних потребах України у зброї та боєприпасах.

До цього пакету адміністрація президента Джо Байдена надала Україні військову допомогу на загальну суму близько $10,6 млрд.

18 серпня 2022 року два десятки військових експертів, фахівців з національної безпеки та дипломатів закликали Білий Дім надати Україні зброю великої дальності для протистояння Росії, зокрема ракети ATACMS.

19 серпня 2022 року стало відомо, що США нададуть Україні додаткову військову допомогу у розмірі $775 млн. До цього пакета увійдуть додаткові боєприпаси для HIMARS, 16 гаубиць із боєприпасами; 1000 Javelin, 1500 важких протитанкових ракетних комплексів та багато іншого.