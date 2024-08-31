США виділять Україні 800 мільйонів доларів на відновлення енергетики

Україна надала партнерам перелік критичного обладнання, необхідного для негайного ремонту.

США нададуть Україні пакет фінансування обсягом 800 мільйонів доларів для відновлення енергетики.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Міністерка зазначила, що під час візиту до США українська делегація надала партнерам перелік критичного обладнання, необхідного для негайного ремонту, створений Кабінетом міністрів.

Свириденко подякувала США за підтримку у будівництві систем пасивного захисту, а також за пакет фінансування в розмірі 800 мільйонів доларів для енергетичного сектору.