США виділять Україні додаткові 17 млн долларів на систему громадського здоров'я
Центр контролю та профілактики хвороб США (CDC) заявив про виділення додаткових 17 млн доларів США на фінансування відновлення системи громадського здоров’я в Україні, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Про це було оголошено під час робочої зустрічі міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка та головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна з представниками CDC у Вашингтоні.
"З цих 17 млн доларів США 5,3 млн будуть спрямовані на запобігання, виявлення та реагування щодо стримування стійкості росту до протимікробних препаратів, 7,7 млн — на посилення систем епіднагляду та можливостей лабораторій, 2,6 млн — на посилення управління надзвичайними ситуаціями у сфері громадського здоров’я та 1,2 млн — на вдосконалення систем модернізації даних", — зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Частина коштів піде на подальшу підтримку та розвиток навчального курсу з польової епідеміології для українських спеціалістів, що позитивно вплине на безпеку громадського здоров’я України.