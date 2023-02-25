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США виділяють $10 млрд на підтримку Україні

25 лютого 2023, 12:14
США виділяють $10 млрд на підтримку Україні
Державний департамент спільно з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та міністерством фінансів вчора оголосили про виділення понад $10 мільярдів допомоги Україні.

Більша частина коштів – $9,9 мільярда – виділяються США у формі грантів через механізм Світового банку "Державні видатки на зміцнення адміністративної спроможності" (PEACE).

Про це йдеться на сайті Держдепу.

"Ці кошти мають вирішальне значення для України під час її захисту від Росії та забезпечать здатність українського уряду продовжувати задовольняти нагальні потреби своїх громадян, зокрема охорону здоров'я, освіту та служби екстреної допомоги", – пишуть в американскьому відомстві.

Додатково США виділять ще $250 мільйонів на допомогу енергетичній системі України. Кошти допоможуть забезпечити роботу шкіл, генератори для лікарень, а також опалення в будинках і притулках по всій Україні.

"Ця допомога доповнює $270 мільйонів , які Сполучені Штати вже виділили на зміцнення енергетичної безпеки України протягом минулого року", – заявляють у Держдепі.

Нагадаємо, вчора США оголосили новий пакет допомоги Україні на $2 млрд.

СШАдопомогаУкраїна

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