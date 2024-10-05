США виділяють $157 мільйонів для допомоги переселенцям у Лівані та Сирії

За даними США, понад мільйон людей залишили свої домівки в Лівані.

Сполучені Штати нададуть майже $157 мільйонів нової гуманітарної допомоги для підтримки тих, хто постраждав від конфлікту в Лівані та регіоні.

Про це повідомили в Державному департаменті США.

Нове фінансування спрямують на потреби внутрішніх переселенців і громад, які їх приймають. Допомогу отримають, зокрема, біженці до сусідньої Сирії. Гроші витратять на продукти харчування, прихистки, ковдри, гігієнічні набори, воду та санітарію.

За даними США, понад мільйон людей залишили свої домівки в Лівані.

Бюро з питань народонаселення, біженців і міграції Державного департаменту виділяє $82 мільйони, тоді як ще $75 мільйонів будуть від Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Минулого року Сполучені Штати виділили $386 мільйонів на підтримку вразливого населення Лівану та Сирії, яке постраждало від загострення конфлікту.