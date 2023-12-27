Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США виділяють військову допомогу Україні на $250 млн

27 грудня 2023, 22:35
США виділяють військову допомогу Україні на $250 млн
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Новий пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання, що допоможе Україні протистояти російській агресії.

Сполучені Штати Америки надали Україні пакет військової допомоги на $250 мільйонів.

Про це повідомляє державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Це оголошення стало п'ятдесят четвертим траншем допомоги, яку адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року", - сказано у повідомленні.

Новий пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання, що допоможе Україні протистояти російській агресії.

Новий пакет допомоги містить в собі:

  • додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);
  • зенітні ракети Stinger;
  • компоненти системи ППО;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм; 
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • більше 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї; 
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод; 
  • запчастини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Нагадаємо, у Конгресі США не змогли схвалити запит Байдена на виділення понад $100 млрд на потреби нацбезпеки до кінця 2023 року. У цьому запиті понад $60 млрд передбачено для України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

СШАдопомога

Останні матеріали

Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Технології
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 16:22
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Політика
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 12:46
Зброя путіна для перемоги над Заходом – брехня. Але на заваді може стати штучний інтелект – Bloomberg
Політика
Зброя путіна для перемоги над Заходом – брехня. Але на заваді може стати штучний інтелект – Bloomberg
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 08:55
Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Політика
Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 16:51
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Політика
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 12:48
Всупереч експертам та аналітикам. Як ЗСУ майстерно використовують системи Patriot – Філліпс О'Брайен
Політика
Всупереч експертам та аналітикам. Як ЗСУ майстерно використовують системи Patriot – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 08:49
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Політика
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 16:34
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Cуспільство
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 12:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється