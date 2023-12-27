США виділяють військову допомогу Україні на $250 млн

Новий пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання, що допоможе Україні протистояти російській агресії.

Сполучені Штати Америки надали Україні пакет військової допомоги на $250 мільйонів.

Про це повідомляє державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Це оголошення стало п'ятдесят четвертим траншем допомоги, яку адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року", - сказано у повідомленні.

Новий пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання, що допоможе Україні протистояти російській агресії.

Новий пакет допомоги містить в собі:

додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

зенітні ракети Stinger;

компоненти системи ППО;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

більше 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

запчастини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Нагадаємо, у Конгресі США не змогли схвалити запит Байдена на виділення понад $100 млрд на потреби нацбезпеки до кінця 2023 року. У цьому запиті понад $60 млрд передбачено для України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.