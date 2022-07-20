RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

США виділили 100 мільйонів доларів для допомоги українським фермерам

Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) започатковують "Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні" (AGRI) на 100 мільйонів доларів.
Про це повідомляє пресслужба USAID.
 
Зазначається, що ініціатива AGRI має працювати над зміцненням механізмів експорту української аграрної продукції та сприяти пом'якшенню загальносвітової продовольчої кризи, яка поглиблюється внаслідок розв'язаної Росією брутальної війни. 
 
Сума в 100 млн. доларів залежить від наявності фінансування.
 
За інформацією USAID, ця ініціатива розширить доступ аграріїв до матеріалів, що є критично важливими для с/г виробництва – насіння, добрива, с/г техніки та пестицидів. 
 
А також допоможе збільшити потенціал відповідної інфраструктури та здатність ефективно експортувати аграрну продукцію, розширити доступ виробників до фінансування та спроможність українського бізнесу до здійснення сушки, тимчасового зберігання та переробки продукції сільського господарства.        
 
Крім анонсованих 100 млн дол, USAID має на меті залучити ще 150 млн. на реалізацію ініціативи від інших міжнародних донорів і приватного бізнесу та досягти загальної суми фінансування у 250 млн. дол. 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 07 2022 16:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.