CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) започатковують "Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні" (AGRI) на 100 мільйонів доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США виділили 100 мільйонів доларів для допомоги українським фермерам
Про це повідомляє пресслужба USAID.
Зазначається, що ініціатива AGRI має працювати над зміцненням механізмів експорту української аграрної продукції та сприяти пом'якшенню загальносвітової продовольчої кризи, яка поглиблюється внаслідок розв'язаної Росією брутальної війни.
Сума в 100 млн. доларів залежить від наявності фінансування.
За інформацією USAID, ця ініціатива розширить доступ аграріїв до матеріалів, що є критично важливими для с/г виробництва – насіння, добрива, с/г техніки та пестицидів.
А також допоможе збільшити потенціал відповідної інфраструктури та здатність ефективно експортувати аграрну продукцію, розширити доступ виробників до фінансування та спроможність українського бізнесу до здійснення сушки, тимчасового зберігання та переробки продукції сільського господарства.
Крім анонсованих 100 млн дол, USAID має на меті залучити ще 150 млн. на реалізацію ініціативи від інших міжнародних донорів і приватного бізнесу та досягти загальної суми фінансування у 250 млн. дол.
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20 07 2022 16:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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