Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США виділили $1 млн на розслідування військових злочинів рф – Держдепартамент

14 листопада 2023, 20:34
США виділили $1 млн на розслідування військових злочинів рф – Держдепартамент
Фото: UNSPLASH
У заяві Держдепартаменту йдеться про те, що США мають намір сприяти правосуддю і покаранню винних у військових злочинах проти українського народу.

США профінансують Міжнародний центр з розслідування агресії росії проти України (ICPA) на суму 1 мільйон доларів. 

Про це повідомив у спеціальній заяві для преси Держдепартамент США.

"Оскільки росія продовжує грубо порушувати міжнародне право, а війна президента путіна з Україною призводить до жахливих страждань, Сполучені Штати, як і раніше, зосереджені на роботі з Україною та міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності тих, хто скоїв міжнародні злочини в Україні", — ідеться в заяві Держдепу США.

У Держдепартаменті наголосили на "непохитній прихильності" територіальній цілісності та суверенітету України. У заяві також наголошується, що США мають намір всіляко сприяти правосуддю і покаранню винних у військових злочинах проти України та її народу. У рамках цих зусиль США виділили 1 мільйон доларів для підтримки діяльності ICPA, який було створено в Гаазі при Євроюсті за підтримки Єврокомісії.

"ICPA сприятиме розслідуванню агресивної війни росії, надаючи Україні та країнам-партнерам форум для співпраці у створенні максимально переконливих доказів для майбутнього судового переслідування. Прокурори з різних правових систем, включно з нашою власною, вже працюють разом в ICPA, щоб зібрати і поділитися ключовими доказами, а також провести надійні та незалежні розслідування", — наголошується в заяві.

Держдепартамент США також закликав інші країни потримати ICPA і зробити свій внесок у міжнародні зусилля щодо забезпечення справедливості для України та відповідальності за агресивну війну росії.

Міжнародний центр із розслідування агресії росії проти України (ICPA) відкрився в Гаазі в липні 2023 року.

СШАвійнавійськові злочинирф тероризм

Останні матеріали

США можуть самі себе позбавити впливу у світі. Тож консерваторам слід відмовитися від деструктивної політики вже сьогодні – Макс Бут та Пол Джиго
Політика
США можуть самі себе позбавити впливу у світі. Тож консерваторам слід відмовитися від деструктивної політики вже сьогодні – Макс Бут та Пол Джиго
Переклад iPress – 14 листопада 2023, 16:30
Політика
"Верхи на тигрі". Війна путіна: де вона закінчується? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 листопада 2023, 12:02
Майже як 1930-ті роки. США не повинні повторити помилок Британії та Франції напередодні Другої світової війни – Сет Кропсі
Політика
Майже як 1930-ті роки. США не повинні повторити помилок Британії та Франції напередодні Другої світової війни – Сет Кропсі
Переклад iPress – 14 листопада 2023, 08:24
Хліб та Видовища
"Заради всього людства". Серіал, що трансформує наше розуміння історії – Меган Гарбер
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 18:29
Захід повинен завдати поразки росії. Що саме треба негайно змінити у риториці та діях – Енн Епплбом
Політика
Захід повинен завдати поразки росії. Що саме треба негайно змінити у риториці та діях – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 16:41
Фатальні помилки Німеччини. Але вихід з тупика позиційної війни є – Frankfurter Allgemaine Zeitung
Політика
Фатальні помилки Німеччини. Але вихід з тупика позиційної війни є – Frankfurter Allgemaine Zeitung
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 12:53
Україна продовжує відвойовувати Крим, витісняти ЧФ і утримувати Авдіївку. Та чого чекати від осінньо-зимових обстрілів енергетики – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна продовжує відвойовувати Крим, витісняти ЧФ і утримувати Авдіївку. Та чого чекати від осінньо-зимових обстрілів енергетики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 листопада 2023, 08:41
Cуспільство
"Бойові чайки" Криму боряться з російською окупацією. На ворогів чекає лише смерть – ABC News
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 16:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється