США виділили $1 млн на розслідування військових злочинів рф – Держдепартамент

У заяві Держдепартаменту йдеться про те, що США мають намір сприяти правосуддю і покаранню винних у військових злочинах проти українського народу.

США профінансують Міжнародний центр з розслідування агресії росії проти України (ICPA) на суму 1 мільйон доларів.

Про це повідомив у спеціальній заяві для преси Держдепартамент США.

"Оскільки росія продовжує грубо порушувати міжнародне право, а війна президента путіна з Україною призводить до жахливих страждань, Сполучені Штати, як і раніше, зосереджені на роботі з Україною та міжнародним співтовариством, щоб притягнути до відповідальності тих, хто скоїв міжнародні злочини в Україні", — ідеться в заяві Держдепу США.

У Держдепартаменті наголосили на "непохитній прихильності" територіальній цілісності та суверенітету України. У заяві також наголошується, що США мають намір всіляко сприяти правосуддю і покаранню винних у військових злочинах проти України та її народу. У рамках цих зусиль США виділили 1 мільйон доларів для підтримки діяльності ICPA, який було створено в Гаазі при Євроюсті за підтримки Єврокомісії.

"ICPA сприятиме розслідуванню агресивної війни росії, надаючи Україні та країнам-партнерам форум для співпраці у створенні максимально переконливих доказів для майбутнього судового переслідування. Прокурори з різних правових систем, включно з нашою власною, вже працюють разом в ICPA, щоб зібрати і поділитися ключовими доказами, а також провести надійні та незалежні розслідування", — наголошується в заяві.

Держдепартамент США також закликав інші країни потримати ICPA і зробити свій внесок у міжнародні зусилля щодо забезпечення справедливості для України та відповідальності за агресивну війну росії.

Міжнародний центр із розслідування агресії росії проти України (ICPA) відкрився в Гаазі в липні 2023 року.