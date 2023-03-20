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ПОЛІТИКА

США виділили черговий пакет військової допомоги Україні на $350 млн

20 березня 2023, 18:15
США виділили черговий пакет військової допомоги Україні на $350 млн
Фото: UNSPLASH
Сьогодні держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен оголосив про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на 350 мільйонів доларів.

До нового пакету американської допомоги увійдуть,зокрема, боєприпаси для HIMARS.

Про це написала "Європейська правда".

"Сьогодні, відповідно до делегування повноважень президентом Байденом, я даю дозвіл на передання Україні американського озброєння та обладнання на суму 350 мільйонів доларів", – заявив державний секретар США.

Новий пакет військової допомоги містить додаткові боєприпаси для наданих Сполученими Штатами реактивних систем залпового вогню HIMARS та гаубиць, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю, річкові катери та інше обладнання.

"Ми вітаємо більш ніж 50 країн, які об'єднались заради підтримки України в її захисті суверенітету і територіальної цілісності. Тільки росія може припинити свою війну сьогодні. Поки вона цього не зробить, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – наголосив Ентоні Блінкен.

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