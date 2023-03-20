США виділили черговий пакет військової допомоги Україні на $350 млн
До нового пакету американської допомоги увійдуть,зокрема, боєприпаси для HIMARS.
Про це написала "Європейська правда".
"Сьогодні, відповідно до делегування повноважень президентом Байденом, я даю дозвіл на передання Україні американського озброєння та обладнання на суму 350 мільйонів доларів", – заявив державний секретар США.
Новий пакет військової допомоги містить додаткові боєприпаси для наданих Сполученими Штатами реактивних систем залпового вогню HIMARS та гаубиць, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю, річкові катери та інше обладнання.
"Ми вітаємо більш ніж 50 країн, які об'єднались заради підтримки України в її захисті суверенітету і територіальної цілісності. Тільки росія може припинити свою війну сьогодні. Поки вона цього не зробить, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – наголосив Ентоні Блінкен.