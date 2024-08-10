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ПОЛІТИКА

США виділили Ізраїлю $3,5 млрд на закупівлю американської зброї та техніки

10 серпня 2024, 10:17
США виділили Ізраїлю $3,5 млрд на закупівлю американської зброї та техніки
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Як зазначили чиновники США у розмові з американським виданням, відповідна фіндопомога з боку Штатів для закупівлі зброї відбувається на тлі зростання напруги між Ізраїлем та Іраном.

Вашингтон планує надати Ізраїлю 3,5 мільярда доларів для придбання зброї та військового обладнання США. Таким чином кошти будуть вивільнені через кілька місяців після виділення Конгресом.

Про це передає  CNN.

Як зазначили чиновники США у розмові з американським виданням, відповідна фіндопомога з боку Штатів для закупівлі зброї відбувається на тлі зростання напруги між Ізраїлем та Іраном.

Одне з джерел CNN розповіло, що напередодні Держдепартамент США повідомив законодавців, що адміністрація президента Джо Байдена має намір виділити Ізраїлю мільярди доларів іноземного військового фінансування.

Йдеться про гроші, передбачені законопроектом про додаткове фінансування Ізраїлю на суму 14,1 мільярда доларів, який Конгрес ухвалив ще у квітні, розповіли американському виданню джерела.

Зазначається, що Ізраїль не зможе отримати одразу зброю американського виробництва на суму у 3,5 мільярда доларів. Замість цього фінансування призначене для того, щоб Тель-Авів міг придбати системи, які будуються зараз, і на доставку яких може не знадобитися кілька років.

Як пише CNN, додаткове фінансування також виділило обладнання на мільярди доларів, яке Пентагон може взяти зі своїх власних запасів, щоб відправити безпосередньо до Ізраїлю в набагато швидший термін.

Так, кошти з такого фінансування Ізраїль може використовувати для закупівлі передових систем озброєння та іншого обладнання у Штатах через програму зовнішнього військового фінансування.

За даними джерел CNN, вивільнення грошей з даних пакетів не є "чимось незвичайним".

Дане фінансування було виділено Штатами цього тижня на тлі зростання напруги на Близькому Сході, та підготовки Ізраїлю до можливого нападу з боку Ірану або бойовиків "Хезболли" після ліквідації високопоставлених лідерів Хамас і "Хезболли" в Тегерані та Бейруті на початку серпня.

СШАІзраїльозброєння

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